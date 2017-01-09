«Для «Савушкиного продукта» есть не только деньги, но и бесплатная помощь»

В Сети собрали деньги на переводчика для «Савушкиного продукта», следует из сообщения на платформе talaka.by.

Ранее предприятие выступило против дублирования описания товаров на белорусском языке, чем вызвало возмущение общественности.

«Попробовали бы вы это литовцам предложить – вас удавили бы!

Свою позицию производитель молочной продукции аргументировал тем, что ему придется «оплачивать работу лицензионного переводчика с русского на белорусский». Кроме того, придется заново разработать дизайн этикетки, чтобы разместить всю необходимую информацию на маленькой упаковке йогуртов, творога, сыров.

Изменения, по мнению представителей компании, приведут к «бессмысленному повышению себестоимости товара».

Белорусские пользователи соцсетей с юмором отреагировали на отговорки производителя и предложили всем желающим скинуться, чтобы помочь предприятию найти деньги на переводчика.

– У нашага буйнога вытворцы малака «Савушкавага прадукту» цяжкія часы – не могуць нават дазволіць наняць дызайнера і перакладчыка з рускай на беларускую мову. Калі вы хочаце піць беларускае малако з бутэлек, на якіх напісана па-беларуску (разам з рускай, казахскай і іншымі мовамі, якія ўжо прысутнічаюць), то давайце разам талакой збяром грошы на паслугі дызайнера і перакладчыка! – написал в Фейсбуке один из авторов инициативы Александр Лапко.

Как следует из сообщения на платформе talaka.by, в течение двух дней белорусы умудрились собрать 100% необходимых средств – то есть, 2071 деноминированный белорусский рубль.

– Часть суммы – большая, пока только «обещана» людьми, – рассказал в комментарии «Салiдарнасцi» Александр Лапко. – Ждем реакции от «Савушкина». Если наши действия не будут замечены ими за сегодня (были праздники-выходные, поэтому реакции не было никакой), завтра напишем письмо с предложением помощи. На данный момент есть не только деньги для них, но и множество откликов по переводу - как профессиональных переводчиков, так и обычных граждан. Также несколько дизайнеров и агентств предложили бесплатно сделать дизайн упаковки или редизайн с мовай.

Также 9 января в поддержку белорусского языка на упаковках товаров была зарегистрирована петиция на сервисе petitions.by. В заявлении содержится требование внести дополнение о белорусском языке в закон «О защите прав потребителей».

В ОАО «Савушкин продукт» от комментариев отказываются.