Россия - страна для грустных?

Блогер Илья Варламов задается вопросом, почему столько людей хочет «расстрелять» велосипедистов, посмевших зимой выехать на велопарад в Москве.

«Бородатый анекдот. Товарищ Сталин: «Предлагаю расстрелять всех евреев и всех велосипедистов». «А велосипедистов-то за что?» – робко спрашивает кто-то из Политбюро. «Я так и знал, что по второму вопросу возникнет дискуссия», – возмущенно реагирует товарищ Сталин.

Сегодня он утратил смысл. Ведь всем понятно, за что надо расстрелять велосипедистов: они посмели выйти на велопарад зимой! Очень правильно сказал по поводу вчерашнего парада Максим Кац. Правильно, но мягко:

«Удивляет, какая широкая общественная коалиция собралась запрещать зимний велопарад. От Петра Шкуматова до Михаила Ходорковского, все критикуют — как же посмели разрешить людям ехать на велосипедах по городу в -25. Они же заболеют! Машинам проехать негде! Затраты бюджета высоки! Зачем всё это вообще нужно!

Голосование в твиттере Эха Москвы показало, что 59% аудитории считает необходимым запретить велопарад.

Всё-таки привычка лезть к другим в печёнку не покидает советского человека, кем бы он ни был. Оппозиционером, либералом или чиновником. Надо вот разобраться — а зачем эти странные люди собрались на велосипеде ехать? Я никогда не ездил даже летом, а они собрались зимой — что-то тут не так. От греха подальше запретить, а если мэрия не запретила — высмеять».

Есть в этом что-то очень советское — ненавидеть всех, кто выбивается из строя. Десятилетия советская власть красила народ серой краской. Со школьной скамьи всем вбивали в голову, что нельзя выбиваться! Все эти «не беги впереди паровоза!», «ты что, самый умный?», «не отрывайся от коллектива!» с детства внушали людям: надо ровно стоять в шеренге и ни в коем случае не выделяться! Прическа не по уставу, не дай бог, яркая одежда – и ты уже становишься изгоем в классе, потом на работе.

Любое нестандартное поведение, неуставные отношения, непривычно яркая одежда вызывает в обществе переполох. А если ты вдруг хочешь спать не с тем, с кем написано в уставе, или верить не в того бога, то это вообще катастрофа! «Да как это это он посмел! БЫСТРО ВЕРНИСЬ В СТРОЙ! БУДЬ КАК ВСЕ!»

Я это иногда чувствую на себе. У меня, как вы знаете, прическа не по уставу. Это часто веселит, а иногда даже злит других людей. Казалось бы, кому какое дело может быть до прически другого человека? Но нет... если в Москве уже все привыкли, то в регионах люди до сих пор реагируют бурно. Кто-то смеется, кто-то пытается сфотографировать незаметно, отдельные люди пытаются специально кинуть какое-то оскорбление, обидеть.

Я не знаю, зачем они это делают. Какие процессы происходят в мозгу человека, который видит на улице непохожего на себя и хочет его как-то задеть. Я давно не обращаю внимания на это, но реакция очень показательна. Дело, конечно, не только во мне. У нас смеются над толстыми, смеются над инвалидами, смеются над теми, кто хочет что-то сделать необычное.

Когда художник Артем Лоскутов продал на аукционе свою картину «Запрещёнка на золотом» за 3000 евро (213 тыс. рублей), вместо поздравлений получил кучу говна и ненависти в свой адрес. То есть в здоровом обществе его бы поздравили: «Круто, чувак! Давай жги дальше!» Но серая масса была крайне недовольна происходящим!

— Да какой он художник! За что там 3000 евро?! Я тоже так могу! На завод надо отправить этого художника! А лучше в дурку!

Толпа, большая серая масса, отторгает любое инородное тело. Все непонятное встречается с агрессией. Контраст, кстати, очень хорошо чувствуется, когда приезжаешь в США или Европу. Бывает, идешь по Нью-Йорку, а тебе навстречу какой-то совсем сумасшедший фрик! Вначале сам удивляешься, как это можно было так вырядиться, а потом быстро привыкаешь. Ведь в том же Нью-Йорке ты можешь быть любым, и никто тебе слова на скажет.

Фото: dobriifin

Многие люди, которые уезжают на ПМЖ в Штаты или Европу, называют одну из причин эмиграции: «Здесь я могу быть тем, кто я есть! Здесь мне больше не надо скрываться, притворяться, сливаться с толпой!»

А в Москве тем временем идут новости о том, что на станции метро "Цветной бульвар" полицейские задержали организатора флешмоба "В метро без штанов". А у нас в метро без штанов никак нельзя! Крутая акция, кстати, проходит во многих городах мира, но не у нас. На всякий случай расскажу, что ничего страшного в акции нет: люди просто едут несколько станций без штанов, оставаясь в белье.

— КАК В БЕЛЬЕ?! ДА КАК ОНИ ПОСМЕЛИ! Несколько станций?! Срамота какая!

Ага, то есть по телевизору можно плясать в трусах, на билбордах можно женщин в белье размещать, а в метро нельзя. Не положено! Не по уставу!

Серая унылая масса не терпит инакомыслия! А тут ещё этот велопарад зимой на голову свалился!

...Автовладелец, который паркуется на своем корыте прямо в подъезде, который раскатал все газоны и загадил грязью весь город, общественного порицания не вызывает. Это ничего, ведь в строю все так делают. А вот велосипедист, который зимой хочет выехать на улицу, недопустим...

Не будьте серой массой! Будьте собой!».