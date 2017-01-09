Из минского вуза пропали 24 иностранных студента

На выходных в социальной сети Twitter появилась информация о том, что из Белорусского государственного экономического университета пропали 200 студентов из Бангладеш.

В вузе подтвердили, что проблема действительно есть, хотя ее масштабы сильно преувеличены: исчезли не 200, а 24 студента. Руководство БГЭУ обратилось в правоохранительные органы.

Как сообщила onliner.by пресс-секретарь БГЭУ Вера Слиж, студенты пропадали постепенно, в течение нескольких месяцев. Приехали они в сентябре-октябре 2016 года на подготовительные курсы. Иностранцы изучали русский язык и готовились к поступлению в университет.

— Им были предоставлены общежития, созданы все условия для комфортной учебы, но за последние несколько месяцев часть студентов перестали появляться по месту регистрации — то есть в общежитии, — рассказывает пресс-секретарь. — Сейчас из 48 приехавших осталось всего 24 — ровно половина.

Начальник отдела по гражданству и миграции Ленинского РУВД Антон Гопоненко рассказал, что это далеко не первый подобный случай: сообщения о пропаже студентов из Бангладеш появляются каждую неделю:

— Это уже отработанная схема. Беларусь для них — перевалочный пункт. Студенты поступают в любой из наших вузов, учатся тут месяц-другой, а потом бегут в ЕС, незаконно пересекая границу. Почему-то бегут именно люди из Бангладеш. Это происходит по всей стране.

По неофициальной информации, конкретно эти 24 студента сейчас находятся во Франции.