После «нарядного» селфи американка стала объектом насмешек

Жительница Луизианы Алисса Борделон опубликовала собственное фото в вечернем платье, однако вместо восхищения получила множество насмешек. Об этом рассказывает Mashable.

Алисса опубликовала снимок с собой в блестящем платье, написав «Отправлюсь на ужин, потому что мне нужен предлог, чтобы надеть это». Записью поделились более 4 тысяч раз.

Другие пользователи обратили внимание на беспорядок в ее комнате. Многие принялись слать ей сообщения с советом навести порядок перед походом в ресторан.

Некоторые помогли девушке убраться с помощью фоторедактора.

Кое-кто принялся в деталях разбирать фотографию.

«Это мышь на заднем плане?»

Предприимчивая девушка обернула неожиданную славу себе на пользу, передает 42.TUT.BY. Она начала кампанию по сбору средств под названием «Оплатите мое обучение и я уберусь в комнате». «Если я достигну своей цели (10000 долларов за год обучения в школе), я оставлю вторую работу и посвящу свою жизнь чистоте», – написала она.