Жесткий приговор вынесли витеблянке, пытавшейся отравить мужа

Девять с половиной лет лишения свободы без конфискации имущества. Такой приговор вынес 9 января Витебский областной суд 35-летней Наталье Шесточенко, которая пыталась отравить мужа, чтобы завладеть его трехкомнатной квартирой, сообщает TUT.BY.

Мужчина остался жив благодаря тому, что подруга обвиняемой сообщила о ее замысле в милицию.

Осужденная со своим адвокатом. Фото: Игорь Матвеев

— Я раскаиваюсь в содеянном, сейчас я бы так не поступила. Хочу сказать слова благодарности сотрудникам милиции, которые оперативно сработали. Я люблю этого человека и переживаю за свою семью, за то, как сейчас сложилась ситуация, — сказала в последнем слове Наталья Шесточенко.

Прокурор просил для обвиняемой 11 лет лишения свободы.

Попытка отравления произошла 10 июня 2016 года. Юрий освободился из колонии в Орше. Наталья приехала за ним на такси и привезла на съемную витебскую квартиру — отметить его возвращение. В застолье принимала участие и Виктория.

Мужчина отлучился в ванную комнату, чтобы принять душ. Жена в этот момент подмешала в стакан с алкоголем жидкость, содержавшую сильнодействующее вещество. Когда мужчина вернулся к столу, она дала ему выпить ликер с отравой.

Через несколько минут в квартире появились сотрудники милиции: накануне они получили от Виктории информацию о готовящемся покушении. Юрию оперативно оказали медицинскую помощь, а Наталью задержали.