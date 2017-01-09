5 причин, почему Рождественский турнир вызывает чувство брезгливости

Фэйковая радость, фэйковые любители, фэйковые соперники, объясняет by.tribuna.com.

7 января на «Чижовка-Арене» завершился 13-й Рождественский турнир на призы президента Республики Беларусь. В десятый раз победителем «неофициального чемпионата мира среди ветеранов» (определение, которое очень любят госСМИ) стала команда Беларуси, за которую под первым номером выступает Александр Лукашенко.

Фото пресс-службы главы государства

Кого-то турнир сводит с ума, кто-то уверен, что из него можно сделать конфетку, однако, если говорить прямо, в настоящий момент это очень сомнительное мероприятие, которому уделяется неоправданно много эфирного времени. И мероприятие сомнительно именно из-за того, как его преподносят журналисты, или из-за того, как его преподносят журналистам. Подмена понятий, ложные обещания, которые не опровергаются, извращенная интерпретация действительности, навязчивость – обычные медиагрехи, сопутствующие Рождественскому турниру.

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За несколько дней до старта мероприятия на сайте Президентского спортивного клуба появились составы участвующих команд. Тогда казалось, что словаки везут в Минск настоящих звезд хоккея. В составе команды значилось немало известных игроков. Это бывшие звезды мирового хоккея Мирослав Шатан и Любомир Вишневски, а также менее знаменитые Любомир Секераш, Петер Подградски, Мартин Штрбак, Рихард Капуш и Растислав Павликовски.

Именно такой состав команды Словакии значился на сайте Президентского спортивного клуба вплоть до первого дня Рождественского турнира. Новость об участии этих звезд разместил целый ряд СМИ. Среди них, к примеру, БелТА.

Однако в Минск не прилетели пять из семи названных выше игроков – Шатан, Вишневски, Подградски, Капуш, Павликовски.

Засилье профессионалов в команде Беларуси

С хозяевами Рождественского турнира ситуация получилась диаметрально противоположной. За команду сыграли те, кого как раз не ждали. В составе дружины президента засветились аж 12 действующих игроков. При том, что изначально в заявку попали «только» пять профессионалов.

Сгон зрителей

Какой может быть посещаемость турнира по любительскому хоккею в Беларуси? В стране, где посещаемость национального чемпионата уже много лет не дотягивает до тысячи зрителей. Где товарищеские матчи национальной сборной собирают всего пару тысяч болельщиков.

Зато на матчах «неофициального чемпионата мира среди любителей» «Чижовка-Арена» была заполнена под завязку. Причина проста: пригласительные на матчи распространяются Мингорисполкомом по учреждениям образования. И, по сути, являются не пригласительными, а «очень пригласительными».

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Причем полные трибуны настолько важны для организаторов, что те подстраховываются и обязывают некоторые группы школьников и студентов прийти к стадиону в качестве резерва, чтобы в случае обнаружения свободных мест закрыть свободное пространство.

Вот как зазывали на турнир в БГТУ.

Ненастоящая сборная России

На протяжении долгого времени единственным достойным для команды Беларуси соперником была Россия. В ее составе выступали, в том числе бывшие звезды мирового хоккея. В 2015 году за Россию сыграли Андрей Коваленко (620 матчей в НХЛ) и Алексей Яшин (850 игр в главной лиге мира). В тот год эта команда выиграла Рождественский турнир, а хозяева были вынуждены довольствоваться вторым местом.

В последние годы команду «Газпрома» в Минск по каким-то причинам не приглашают.

Если раньше команда России была единственной, кто мог навязать борьбу белорусам (три победы на Рождественских турнирах говорят сами за себя), то в последние два года восточные соседи даже не выходят в финал. Обыгрывать Финляндию у команды Лукашенко пока получается. Пусть и с 12 профи в составе.

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