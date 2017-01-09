«Руководители предприятий опасаются выступлений рабочих»

Председатель Свободного профсоюза Белорусского Михаил Ковальков рассказал praca-by.info, чего ожидает от наступившего года.

– 2016 год был годом сокращением объемов производства, падения реальных зарплат работников промышленности, ростом цен и, как следствие, обеднения народа. Получился год нелегким и для нашего профсоюза. Не прекращается давление на членов СПБ с целью их выхода из наших рядов. По этому и другим признакам мы делаем вывод, что руководители предприятий опасаются возможных как стихийных, так и организованных выступлений рабочий в связи с падением жизненного уровня.

Я в шутку провожу такую пареллель: в 1894 году короновали Николая II. А в 1917 произошла революция, и он отрекся от престола. Через 100 лет, в 1994 году, в нашей стране «короновали» Александра I.

Продолжение статьи читайте здесь