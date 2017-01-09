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Скандалы
09.01.2017
Евгений Федоров
Белорусских школьников вывезли на обучение в лагерь российских националистов

В ноябре 30 несовершеннолетних белорусов получили «военно-патриотическое воспитание» под Москвой.

Как сообщает сайт российской националистической организации «E.N.O.T. CORP», 19 ноября прошлого года состоялось суточная военно-тактическая игра в честь Архистратига Михаила, которой приняли участие около 250 курсантов.

В ходе мероприятия всех участников разделили на две команды, одна из которых должна была организовать импровизированный конвой для VIP-персоны, а другая – этому помешать, используя военную экипировку и лазертаг.

– Военная игра – это своеобразный годовой зачет для всех курсантов, получавших знания на других сборах, – говорит голос за кадром. – Юные участники должны были не просто тщательно планировать свои действия и вести суточный бой на площади более 20 квадратных километров, но и делать это в условиях максимально приближенных к реальности.

Авторы видео отметили, что в военной игре участвовала команда из Беларуси, состоящая из 30 мальчиков возрастом от 11 до 17 лет.

Отметим, что военно-патриотический центр, организовавший это неоднозначное мероприятие, регулярно устраивает «профилактические мероприятия против нелегальной миграции, наркоторговли и организованной преступности, а также, рискуя жизнями, сопровождают гуманитарные грузы в места боевых действий Новороссии».

В апреле 2016 года белорусских подростков также вывозила в Россию диверсионно-разведывательная группа «Русич», которую возглавляет воевавший на Донбассе русский националист Алексей Мильчаков. Из-за разгоревшегося скандала летние занятия белорусских защитников «русского мира» организаторам пришлось отменить.

 
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