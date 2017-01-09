Строительство «Газпром Центра» заморозили из-за дефектов фундамента?

Одна из самых амбициозных строек Минска фактически заморожена. Официально – по причине отсутствия финансирования. Неофициально – из-за дефектов фундамента, которые не позволяют возводить на нем такое высотное здание, сообщает «Ежедневник».

Несколько совершенно независимых друг от друга источников подтвердили "Ежедневнику" информацию о том, что на самом деле строительство остановлено по совершенно иной причине. Якобы обустроенный фундамент имеет серьезные дефекты, которые просто не позволяют возвести на нем столь амбициозный небоскреб, да еще на неустойчивых грунтах.

Точнее, дефекты имеют сваи, которые и несут на себе основную нагрузку. Эксперты утверждают, что ставить на эти дефектные сваи высотное здание нельзя. Назад их не выдернешь и новые на их место не загонишь. Поэтому строительство и остановлено.

К решению проблемы привлечен РУП «Институт БелНИИС» Министерства строительства и архитектуры. Для обследования объекта также привлекались специалисты известных российских институтов, которые звучали еще во времена СССР.

По сведениям «Ежедневника» о проблеме знают и соответствующие должностные лица администрации Минска и Министерства строительства и архитектуры. Но все скрывают истинное положение дел, опасаясь реакции президента.

Фото tut.by

Ситуацию осложняет еще и то обстоятельство, что в самом ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" упорно ходят слухи, что проблема возникла по причине коррупции. Якобы тендер на фундамент был отдан компании, которая даже не имела опыта подобного рода строительства. Поэтому миллионы долларов ушли, а результат вот какой получился.

После того, как о проблеме стало известно, был уволен заместитель генерального директора по капитальному строительству Сергей Киселев, который также занимал должность начальника филиала "Управление по организации строительства многофункционального комплекса Группы Газпром" ОАО "Газпром трансгаз Беларусь“. Вместе с ним из управления попросили еще несколько лиц.