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Общество
09.01.2017
Салiдарнасць
Лукашенко изменил правила приема в вузы и ссузы

Основными нововведениями являются возможность сдачи централизованного тестирования по четырем учебным предметам, расширение срока действия сертификатов ЦТ до двух лет, организация до трех резервных дней ЦТ.

Об этом говорится в соответствующем Указе, который подписал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Вводятся льготы для профильных классов педагогического направления при поступлении на педагогические специальности: зачисление на дневную бюджетную форму получения высшего педагогического образования выпускников таких классов по результатам собеседования, при этом срок последующей обязательной работы по распределению составит не менее пяти лет.

Кроме того, созданы равные условия конкурса при поступлении на сельскохозяйственные специальности во все учреждения высшего образования. Для поступающих в сокращенный срок в учреждения высшего образования всех профилей предусмотрено два вступительных испытания по дисциплинам учебного плана среднего специального образования, определяемые приемной комиссией вуза.

Также уточнены отдельные процедурные и технические вопросы приемной кампании.

Ранее бывший министр образования Михаил Журавков отмечал, что после сдачи четырех ЦТ абитуриент сможет выбирать «те три предмета по направлению, на которое он все же решит подавать документы».

 
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