Ярослав Романчук на своей странице в Facebook прокомментировал законотворческую активность властей.

«За 2016 год нормативная база Беларуси пополнилась несколькими тысячами актов законодательства. Судя по pravo.by, было принято 501 указ, 1114 постановлений Совета Министров. Ещё документы, принимаемые министерствами и ведомствами, местными исполкомами. Таковых в 2016г. было примерно 3000.

Получается, что распорядители чужого каждый из 255 рабочих дней 2016г. (при пятидневке) принимали по 18 актов законодательства.

Как сказал один из руководителей правительства, около 90% времени чиновников уходит на согласование проектов разных нормативных актов. Распорядители чужого работают для себя, на себя, под себя – и ради этого они готовы принимать любые нормативные акты.

Перед нами самый опасный конвейер в Беларуси. На нём штампуют документы, которые нужны тем самым грызунам, которые управляют Беларусью и отравляют жизнь производителям товаров и услуг.

В 2016г. законодательный вал не помог вывести страну из рецессии, не снизил издержки для производителей товаров и услуг, не улучшил инвестиционный климат, не упрочил социальную защиту и не повысил образовательные, научные и медицинские стандарты. Жить стало хуже, работать тяжелее, привлекать инвестиции напряжнее, торговать стрёмнее, строить рискованее.

Но рубильник отключить питание нормотворческому конвейеру было некому. Все повязаны, всё расписано – шаг в сторону интерпретируется, как диверсия.»