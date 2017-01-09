СМИ заподозрили Путина во встрече с подставными рыбаками

Фотографии, вызвавшие вопросы, у себя в Твиттере опубликовал корреспондент Washington Post.

Журналист обратил внимание, что российский президент запечатлен на двух разных фото в окружении одних и тех же людей.

В частности, на первом изображении Владимир Путин в ходе рыбалки на озере Ильмень, где он осенью пообщался с местными рыбаками. Вторая фотография сделана уже в январе – во время рождественской службы в Свято-Юрьевском монастыре, где вместе с главой государства оказались те же самые люди.

Через некоторое время сообщение американского журналиста было удалено по неизвестной причине, однако картинку уже подхватили пользователи соцсетей, которые обвинили российского президента в том, что тот устраивает «лживые» встречи, используя вместо реальных людей сотрудников ФСО (Федеральной службы охраны).

Позже близкие к российской власти СМИ опровергли такую версию. Например, «Комсомольская правда» объяснила появление рыбаков следующей «трехходовкой»:

«1) Путин осенью с Медведевым съездил на рыбалку на Ильмень. Пообщался там с рыбаками, да приодетыми в честь такого случая, да с ухой с привезенного с собой гостями фарфора, но более чем реальными.

2) На Рождество по традиции посещать службу в малом храме в провинции Путин выбрал новгородский монастырь.

3) Раз уж так совпало, то на богослужение пригласили и тех самых рыбаков, чтобы заодно потом обсудить с ними - что из говоренного в сентябре выполнено».

Тем не менее, такие объяснения в адрес скандальных фотографий часть интернет-пользователей посчитала неубедительными.