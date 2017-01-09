Митрополит Павел: я – не фарисей

Глава Белорусской православной церкви, митрополит Павел высказался о ношении нательных крестиков.

«Как я могу скрывать, что я — священник? Тогда нужно снять с себя рясу, крест и ходить как обычный человек без каких-либо символов. Это не совсем правильно»

«Как я могу скрывать, что я священник? Значит, я должен снять с себя рясу, крест и ходить как обычный человек. Это не совсем правильно. То, что я ношу крестик на груди – это ещё не значит, что я фарисей. Я исповедую. Если хотите, это даже проповедь в каком-то смысле. Моё внутреннее вероисповедание внешне свидетельствует о том, что я христианин», — заявил руководитель БПЦ в интервью программе «Контуры».

Эта тема всплыла в связи с инициативой Минздрава о возможном запрете медработникам на ношение религиозных символов. Митрополит считает, что это путь к безыдейному обществу:

— Тогда нужно и на кладбищах кресты и надгробья убирать. Но это тоже будет признак идеологии — атеистической.