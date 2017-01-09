Канадец: белорусы не живут, а выживают

35-летний канадский хоккеист Натан Робинсон, выступающий за солигорский «Шахтер», поделился впечатлениями о Беларуси.

Темнокожий форвард ранее играл за «Детройт Ред Уингз», «Бостон Брюинз», а с горняками контракт подписал в октябре 2016-го. Спустя два с половиной месяца Робинсон поделился с TUT.BY первыми впечатлениями:

— Я всегда интересовался историей, читал о советском периоде, поэтому мне было интересно пожить в стране с богатым прошлым. И я понял, что белорусская реальность совершенно другая в сравнении с теми странами, где мне приходилось бывать. В первый же день по пути на тренировку я увидел на городской площади большую статую Ленина и сказал себе: «Окей, парень, вот ты и в Беларуси!»

На расспросы друзей и родственников, как ему живется в Беларуси, хоккеист отвечает, что «это словно вернуться в 1970-е». Общее впечатление Робинсона об уровне жизни наших земляков такое:

— Мне кажется, что у белорусов маленькие запросы. Вам не нужны дорогие машины и шикарные дома. Я замечал, что в домах стоят миниатюрные холодильники и только самые необходимые электроприборы.

По моим наблюдениям, белорусы, скорее, не живут, а выживают. Может быть, так было не всегда, но сегодняшняя экономическая ситуация диктует такие условия. Не подумайте, что я избалованный парень, просто привык, что в Канаде народ частенько выходит в рестораны не просто, чтобы поесть, а насладиться моментом...