Российский министр пожаловался на бедность населения

Одним из основных факторов, замедляющих рост экономики России, является бедность населения, заявил «Коммерсанту» министр экономического развития Максим Орешкин.

В своем первом публичном интервью на посту главы ведомства он выделил количественные и качественные ограничения в сфере человеческого капитала, создающие проблему бедности.

«Бедность является серьезным ограничением. Это не только социальная проблема, но в том числе и серьезная угроза для экономического роста, учитывая, что значительная доля малообеспеченных сегодня у нас это семьи с детьми», — сказал Орешкин.

По мнению министра, в настоящее время борьба с бедностью для российской экономики гораздо важнее решения проблемы неравенства.