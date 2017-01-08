Кризис? Клюшка и коньки!

Важнейшие белорусские реалии прошедшей недели — в обзоре «Салідарнасці».

Турнир недели

Хоккейная команда Александра Лукашенко в десятый раз выиграла Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси.

Турнир запомнился не только традиционной организацией заполнения трибун за счет военнослужащих и школьников, но и реакцией части общества.

«Может, ваш сын поприсутствует на хоккейном турнире президента?»

Зарплаты белорусов продолжают уверенное движение вместе с экономикой страны, но властям все нипочем. «Папицот наобещал, теперь можно и в хоккей спокойно играть — других же проблем нет», — пишут возмущенные белорусы на интернет-форумах.

Троллинг недели

Редакции «Нашай Нівы» и charter97.org получили письма якобы от представителей телеканала «Россия». Из них следовало, что ряд белорусских экспертов приглашается для участия в передаче Владимира Соловьева, тема которой имела название «Кто сменит Лукашенко?».

Позже сам Соловьев в Твиттере дезавуировал эти сообщения. Тем не менее, новость разлетелась по СМИ наделала шуму, заставив белорусских экспертов поломать голову над вопросом, зачем российские СМИ троллят Лукашенко.

Отказ недели

Представители нескольких предприятий высказались против белорусского языка на упаковках товаров.

Этому предшествовал отказ парламента внести в новую редакцию закона «О защите прав потребителей» пункт о белорусском языке.

Байнет отреагировал не только волной возмущения, но и конкретным делом. В интернете стартовала кампания по сбору денег на услуги сертифицированного переводчика для компании «Савушкин продукт».

Трагедия недели

5 января в деревне Барань Борисовского района была убита настоятельница Свято-Ксениевского женского монастыря матушка Василиса.

По информации Борисовской епархии Белорусской православной церкви, в нападении на настоятельницу Свято-Ксениевского женского монастыря матушку Василису подозревается 29-летняя гражданка Беларуси, которая живет при монастыре. Ее временно приютили там, желая помочь в решении жизненных проблем.

По информации жителей Барани, подозреваемая была крестной дочерью настоятельницы.

Мороз недели

Мароз, сонца і коцікі

В Беларусь пришла арктическая погода. Белорусские синоптики регистрируют температурные рекорды и предупреждают о том, что небывалые морозы продержатся до середины следующей недели.

Утрата недели

7 января в Нью-Йорке умер патриарх белорусской эмиграции Антон Шукелойть. Ему был 101 год.