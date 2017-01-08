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В Иерусалиме террорист на грузовике врезался в людей на остановке
Издание Ynetnews опубликовало видеозапись теракта в Иерусалиме, в результате которого погибли четыре человека.
Террорист на грузовике врезался в людей на автобусной остановке.
Жертвами теракта стали четверо военнослужащих израильской армии — три женщины и один мужчина. Еще 13 человек пострадали.
За рулем грузовика находился палестинец по имени Фади аль-Канабир. Его застрелили на месте теракта.
В полиции сообщили, что на грузовике были израильские номерные знаки, украденные с другой машины.
Фото AFP
Фото Alex Kolomoisky
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