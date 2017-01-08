В Дагестане из-за кризиса в здравоохранении люди идут к гадалкам

Новогодний теракт в Стамбуле. Авианосец «Адмирал Кузнецов» возвращается из Средиземного моря в Северное. Эти и другие актуальные темы недели – в итоговом выпуске программы «Настоящее время».

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