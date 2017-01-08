Три примера из жизни «самой честной и искренней» церкви

В Рождество Александр Лукашенко воспевал достоинства белорусской православной церкви.

– И наша церковь, не побоюсь это без лишней скромности заявить, - это самая ответственная церковь в мире. Самая честная, самая искренняя… Наша церковь никогда не юлила, не врала своему народу, - заявил президент 7 января при посещении Свято-Духова кафедрального собора Минска.

Дипломатично ли первому лицу страны воспевать дифирамбы православной церкви при наличии других конфессий? Во-вторых, в лоне БПЦ в прошлом году произошли несколько скандалов, которые идут вразрез с репутацией «самой ответственной церкви в мире» и вызывают неоднозначную реакцию.

Батюшка со свастикой

Священник православного прихода в Гатово Константин Бурыкин был задержан в ноябре прошлого года. Его подозревали в хранении боеприпасов.

Еще до его задержания Наша Ніва начала расследование деятельности этого священника. Как выяснили журналисты, Бурыкин не окончил семинарию. Сан ему дали за обещание возвести храм в Гатово.

В 90-е он был близок к организации РНЕ («Русское национальное единство»), признанной экстремистской. В этот период на груди у Бурыкина появилась свастика на груди и орел Третьего Рейха на плече.

Еще в 2014-м Константин Бурыкин в интервью Еврорадио объяснил происхождение татуировок:

- На тот момент я действительно был сторонником взглядов РНЕ. Хотя членом организации не был, присяги никакой не давал, членских билетов не имел. Но с годами люди меняются, растут, умнеют. Это мои личные поступки, за которые я отвечаю перед собой и перед Богом. Для меня это был урок юности, чего не следует делать в жизни.

Портрет семьи Бурыкина, выполненный по его заказу. На руке у главы семьи – красная повязка со свастикой.

О том, что взгляды священника не поменялись, свидетельствует люстра со свастикой, которую журналисты «Комсомольской правды в Белоруссии» обнаружили дома у Бурыкина после его задержания.

Этим снимком поделился с Нашей Нивой приемный сын Бурыкина Алексей.

Бурыкин успел научить ребенка нацистскому приветствию

Белорусских школьников отправляли на сборы российских неонацистов

В мае «Наша Нива» писала об отправке белорусских детей из «военно-патриотических клубов» при церквях Витебской епархии на тренировки к российским неонацистам, которые имеют опыт войны на Донбассе.

Православный священник из Толочина Олег Плаксицкий развивал связи с российским казачеством. На канале в Ютубе он выставлял видеоотчеты со сборов, которые организовывались Толочинским благочинием и российским казаческим «партнерством».

Молитва за Муравьева-вешателя

Заупокойная служба по графу Михаилу Муравьеву, известного в Беларуси как Вешатель и Людоед, прошла 21 ноября в храме минского прихода в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Михаил Муравьев

Как сообщило Радыё Свабода, в последний раз панихиды по Муравьеву в белорусских церквях прошли в 1916 году.

Председатель Синодального информационного отдела БПЦ Сергий Лепин объяснил, что служба за упокой Муравьеву – частная инициатива храма и объединения «Западная Русь».

Он отметил, что церковь молится за всех и не отказывает в молитве ни Муравьеву, ни его противникам.

- Историю надо рассматривать с разных ракурсов, - заявил представитель БПЦ. – Муравьев задушил восстание во главе с Кастусем Калиновским, но вместе с тем он строил церкви, открывал школы, был меценатом, финансировал многочисленные гуманитарные проекты…

В то же время среди повстанцев 1863-1964 гг.были настоящие преступники, которые чинили издевательства и насилие, заключил Лепин.