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Комментарии
08.01.2017
CityDog
Почему мы такие завистливые и злые

Почему мы постоянно всем недовольны, всех критикуем, если не сказать больше – топим в своей злобе и язвительности? Что с нами не так? Объясняет психолог Екатерина Чугуева.

– Массовая культура поддерживает желание человека показать свое превосходство перед другими. Ее сложно представить без конкуренции. Конкуренция – это полезно, это возможность для сотрудничества, передачи опыта, для того, чтобы происходил прогресс, в конце концов.

Но для многих людей это очень болезненный процесс. Самое важное в данном контексте – это наличие уважения и стремление избегать рвачества с негативной подоплекой. Человек в вечной гонке отстаивает свое право на «лучшесть», причем в последнее время важно доказать свое превосходство не в чем-то одном, а во всех сферах. Стоит задуматься: а зачем?

Скорее всего, ответ – чтобы любили меня, а не кого-то другого. Именно поэтому мы, cами себе не признаваясь, часто «опускаем» тех, кто на самом деле нам нравится. После этого человек успокаивается: ему важно приложить что-то к своей ране, чтобы не болело. И обесценить достижение другого – это один из способов совладать с реальностью.

Полностью статью читайте тут.

 
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