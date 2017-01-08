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08.01.2017
Русская служба Би-би-си
Подозреваемому в стрельбе во Флориде грозит казнь

Федеральная прокуратура США предъявила официальные обвинения Эстебану Сантьяго, подозреваемому в убийстве пяти человек в аэропорту Форт-Лодердейл в американском штате Флорида.

Эстебан Сантьяго служил в Ираке с апреля 2010 года по февраль 2011 года

26-летний ветеран войны в Ираке обвиняется в насильственных действиях, повлекших смерть, и причинении телесных повреждений с применением огнестрельного оружия.

Если Сантьяго будет признан виновным, ему грозит смертная казнь. На допросе он заявил, что планировал бойню заранее, говорится в документах суда.

Подозреваемый - бывший член Национальной гвардии Аляски и Пуэрто-Рико. Он служил в Ираке с апреля 2010 года по февраль 2011 года, а закончил службу в августе 2016 года.

По данным американских СМИ, Эстебан Сантьяго был уволен из Национальной гвардии Аляски за неудовлетворительную работу.

В ноябре прошлого года он пришел в офис ФБР в своем родном городе Анкоридж на Аляске. Сантьяго вел себя странно, и сотрудники бюро передали его местной полиции, которая отправила молодого человека на проверку психического состояния.

Сантьяго открыл стрельбу в международном аэропорту Форт-Лодердейл в минувшую пятницу около часа дня по местному времени в зале выдачи багажа второго терминала. В результате стрельбы погибли пять и были ранены шесть человек.

По словам очевидцев, Сантьяго шел вдоль лент выдачи багажа и стрелял в разбегавшихся людей, ничего не говоря. Сообщается, что нападавший сдался полиции, когда у него кончились патроны.

 
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