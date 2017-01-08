Почему Трамп назвал российские кибератаки охотой на ведьм

Новый состав Конгресса США – есть ли альтернатива у республиканцев? Возможна ли дружба Москвы и Вашингтона, и к каким геополитическим последствиям она может привести? Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время. Итоги».

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