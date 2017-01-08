Современный мир сложно представить без денег, а деньги – без банков.

Мало того, если еще 10 лет назад обычный человек в Беларуси сталкивался с банком разве что в обменнике или около кассы, а зарплату получал у себя в бухгалтерии наличными, то сегодня без пластиковых карточек и бурно развивающегося интернет-банкинга шагу ступить нельзя. И все дружно считают плюсы-минусы банковских продуктов.

Что такое банковская система в Беларуси? Это 24 банка (числится 29, но 5 находятся в стадии банкротства или ликвидации), чьи активы составляют BYN63,5 млрд. (для сравнения: ВВП – BYN87 млрд.). Зарплата работника сектора финансовых услуг превышает BYN1200 (средняя по стране – BYN720) и стабильно входит в тройку самых высокооплачиваемых.

А еще банковский сектор – это средняя температура по больнице, т.к. вся экономика тем или иным боком проходит через банки.

В 2016г. страна потихоньку проедала накопленное ранее (падение ВВП - 2,7%) и пессимистично смотрела в будущее. Госсектор и частный сектор живут в параллельных мирах и все никак не могут сойтись. Население, не желая сокращать свои расходы, помогло розничной торговле, не дав ей обвалиться подобно оптовой. Ну а предприятия на фоне отсутствия успехов в работе и постоянной критики со стороны руководства Беларуси в качестве компенсации сохраняли размер прибыли на уровне 2015-го.

Как и остальная экономика Беларуси, система коммерческих банков состоит из госбанков и частных банков, причем госбанки, как правило, более неповоротливые и предлагают худшие условия. Но их клиенты-госпредприятия не имеют особого выбора, что сохраняет две практически замкнутые системы: госсектор – госбанки и частный сектор – частные банки.

А как банки завершали 2016-й? С начала года срочные рублевые депозиты выросли почти на BYN400 млн. (8%), зато валютные сократились на $ 680 млн. (7%). Объемы банковских кредитов сократились на BYN227 млн. (1,4%) и $ 720 млн. (6,2%). Зато доля проблемных кредитов выросла на BYN400 млн. (в 1,9 раза) и на $ 150 млн. (в 1,5 раза). То есть банковская система, как и остальная экономика, проедала свои ресурсы.

На фоне сокращения объема кредитного портфеля и быстрого роста проблемной задолженности начала заметно сокращаться прибыль госбанков. Частные банки в основном сумели сохранить прибыль на прежнем уровне. Для выявления потенциальных рисков было проведено стресс-тестирование 9 крупнейших банков (более 90% активов), 3 из которых не смогли его пройти (2 госбанка и 1 частный).

Ситуацию спасло население, которое продало валюты на чистой основе более $ 1,7 млрд. и спасло банковскую систему от очередного валютного кризиса. Более того, физлица к концу года успокоились и опять понесли деньги на рублевые депозиты.

Можно, конечно, искать причины проблем белорусской экономики в банках с их неуемными аппетитами (по принципу искать там, где светлее). Но банки в Беларуси не отдельная, а составная часть всей экономики, которая живет и работает по тем же правилам, что и остальные. К тому же доля госбанков не менее половины. Слабеет экономика – слабеют и банки.

В отличие от реального сектора, поделенного на отрасли и прочие сегменты, каждый из которых имеет свою специфику, малопонятную остальным, деятельность банков более прозрачна. Поэтому, рассматривая банковскую систему, гораздо проще понять и оценить среднюю температуру по стране. И если ставить диагноз, то у белорусской экономики и банковской системы началась гипотермия.