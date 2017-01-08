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08.01.2017
Наша Нива
Подозреваемая в убийстве матушки Василиссы была ее крестной дочерью

Настоятельница Свято-Ксениевского женского монастыря матушка Василиса была убита в деревне Барань Борисовского района 5 января.

Фото Светлана Курейчик, Млын.by.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Минской области, по факту убийства настоятельницы возбуждено дело. В отношении подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

По информации Борисовской епархии Белорусской православной церкви, в нападении на настоятельницу Свято-Ксениевского женского монастыря матушку Василису подозревается 29-летняя гражданка Беларуси, уроженка Казахстана, которая живет при монастыре. Ее временно приютили там, желая помочь в решении жизненных проблем.

«На протяжении ее пребывания в монастыре, особенно в преддверии того, что случилось, отмечалось психическое расстройство молодой женщины, которое и стало причиной ее страшного поступка», — сообщила пресс-служба епархии.

Как говорят жители Барани, подозреваемая была крестной дочерью настоятельницы.

Прощание с покойной состоится 8 января.

 
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