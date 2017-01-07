Поехали в мороз на поезде и поучаствовали в «игре на выживание»

Минчанину Андрею вместе с семьей не повезло купить билеты в купейный вагон, который оказался самой настоящей морозильной камерой. О своих утренних приключениях он рассказал Onliner.by.

— На поезде, который едет по направлению Пинск — Минск, нам с семьей удобно добираться к родителям в Лунинец, — рассказал Onliner.by Андрей. — Этим утром мы ехали в поезде №636 БА, в котором есть общие, плацкартные и купейные вагоны. Купили места в купе, потому что с полуторагодовалым ребенком так ездить намного удобнее.

Зашли в купе и увидели настоящий «треш»: окна старые, деревянные, на них наледь, ветер свищет. Ребенок уснул, только когда мы его укрыли тремя одеялами. Мы с женой сидели в куртках и мерзли. Я был в зимних замшевых сапогах, но все равно было холодно.

Спать было невозможно, решил пройтись по поезду. Градусник показывал 16 градусов. Оказалось, что общие вагоны куда новее и лучше купейных, там стоят хорошие окна. Но делать было нечего, решили не переходить в общий вагон, потому что ребенок крепко спал.

Проводница сказала, что из пяти купейных вагонов только один нормальный, а остальные все с деревянными окнами. Извинялась, сделала все, что смогла, топила батареи — они были горячими, но толку от них нет.