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Политика
07.01.2017
Константин Похольчик
«Хочется подсказать: это не поминальная служба. Это праздник!»

Сравните – как поздравляли с Рождеством своих граждан Александр Лукашенко и президенты соседних стран.

Накануне католического Рождества президент Польши Анджей Дуда вместе с супругой выступили с видеообращением.

– Давайте оставим все споры. У нас могут быть разные взгляды, но политические эмоции не должны затмевать самое важное – счастье наших семей, – сказал Анджей Дуда.

Президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой Иветой Вейоне накануне Рождества зажгли елку с многодетными семьями со всей страны.

Президент Литвы Даля Грибаускайте отметила в видеообращении: «Поделимся радостью праздника, чтобы обязательно исполнились наилучшие пожелания!».

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством вместе со своей семьей. Его дочь исполнила на фортепиано знаменитую композицию «Щедрик» Николая Леонтовича.

– Слушаем ее, и как будто видим ласточку, которая несет каждому из нас счастье и благополучие, а государству нашему – мир и процветание, – отметил Петр Порошенко.

Президент России Владимир Путин принял участие в рождественской литургии в Великом Новгороде.

– Глянешь на узнаваемые лица чиновников, стоящих в Храме, и хочется им подсказать, что это не поминальная служба, это Рождество Христово! Праздник, господа, большой праздник! – написал в этой связи в Facebook российский политик Николай Травкин.

А что Александр Лукашенко? Он пришел утром в субботу в Свято-Духов кафедральный собор в Минске, улыбался мало и… Заявил, что «мы никому не позволим унижать наш народ и государство». Что рано белорусской церкви отделяться от РПЦ. А также что народу не стоит надеяться на государство во всех вопросах.

Видимо, посчитал, что для этих слов самое место и время. Ну и чтобы не расслаблялись.

 
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