«Хочется подсказать: это не поминальная служба. Это праздник!»

Сравните – как поздравляли с Рождеством своих граждан Александр Лукашенко и президенты соседних стран.
Накануне католического Рождества президент Польши Анджей Дуда вместе с супругой выступили с видеообращением.
– Давайте оставим все споры. У нас могут быть разные взгляды, но политические эмоции не должны затмевать самое важное – счастье наших семей, – сказал Анджей Дуда.
Президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой Иветой Вейоне накануне Рождества зажгли елку с многодетными семьями со всей страны.
Президент Литвы Даля Грибаускайте отметила в видеообращении: «Поделимся радостью праздника, чтобы обязательно исполнились наилучшие пожелания!».
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством вместе со своей семьей. Его дочь исполнила на фортепиано знаменитую композицию «Щедрик» Николая Леонтовича.
– Слушаем ее, и как будто видим ласточку, которая несет каждому из нас счастье и благополучие, а государству нашему – мир и процветание, – отметил Петр Порошенко.
Президент России Владимир Путин принял участие в рождественской литургии в Великом Новгороде.
– Глянешь на узнаваемые лица чиновников, стоящих в Храме, и хочется им подсказать, что это не поминальная служба, это Рождество Христово! Праздник, господа, большой праздник! – написал в этой связи в Facebook российский политик Николай Травкин.
А что Александр Лукашенко? Он пришел утром в субботу в Свято-Духов кафедральный собор в Минске, улыбался мало и… Заявил, что «мы никому не позволим унижать наш народ и государство». Что рано белорусской церкви отделяться от РПЦ. А также что народу не стоит надеяться на государство во всех вопросах.
Видимо, посчитал, что для этих слов самое место и время. Ну и чтобы не расслаблялись.