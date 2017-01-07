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Политика
07.01.2017
Салiдарнасць
Лукашенко высказался по вопросу появления национальной белорусской церкви

«Не надо бежать впереди паровоза», – заявил глава государства.

Напомним, что в недавнем интервью митрополит Павел негативно высказался о тех, кто говорит, что Беларуси нужна «своя самостоятельная, национальная церковь».

Эксперты же заявили, что видят в такой позиции двойные стандарты.

История получила продолжение 7 января при посещении Александром Лукашенко Свято-Духова кафедрального собора Минска.

– Есть какие-то перехлесты в плане того, что надо отделиться, выделиться, еще что-то там. Знаете, жизнь все расставит на свои места. Никогда не надо бежать впереди паровоза. Никогда не надо ставить для решения те вопросы, которых сегодня не существует. Нам абсолютно не мешает сегодня то, что мы с братскими народами - россиянами, украинцами, другими народами и народностями, которые проживают в наших государствах, в лоне православия находимся вместе, - заявил Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Глава Беларуси также отметил:

– И наша церковь, не побоюсь это без лишней скромности заявить, - это самая ответственная церковь в мире. Самая честная, самая искренняя… Наша церковь никогда не юлила, не врала своему народу.

Лукашенко выступил с воинственной речью в храме

 
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