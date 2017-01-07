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Горячая фотосессия девушки с книгой Владимира Короткевича
Минский фотограф Сергей Макшун опубликовал в инстаграме необычную фотосессию.
Начну выкладывать краткую фотоисторию о том, как юная красавица увлеклась прочтением книги )) Вам интересно узнать ,дочитает она ее до конца ?) Mod @katrinhot #каласыпадсярпомтваім #сергеймакшун##фотографминск #фотосессия #девушка #эротика #модель #ню #girls #photographminsk #minsk #минск#lovestory #erotic#makshunserge#photographer#body#sensual#emae_by#sistersby
Важно убедиться перед прочтением книги,что за тобой никто не наблюдает с улицы. Mod @katrinhot #каласыпадсярпомтваім #сергеймакшун##фотографминск #фотосессия #девушка #эротика #модель #ню #girls #photographminsk #minsk #минск#lovestory #erotic#makshunserge#photographer#body#sensual#emae_by#sistersby
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