Охота с тепловизором в Минске: на солнце -26, в тени -38

Снарядившись камерой и тепловизором команда TUT.BY в аномально морозный день отправились в город искать теплые места.

Мы проверили температуру в тени и на солнце, в общественном транспорте, отапливаемом паркинге и торговом центре, чтобы выяснить, где можно отогреться самому, отогреть авто, а где, наоборот, не желательно находиться долгое время.

Подробности охоты за теплом в нашем видео.

Примечание: результаты нашего исследования не претендуют на объективность. Мы всего лишь называли цифры, которые показывал прибор. Для получения достоверных результатов, обследование тепловизором должно проводиться при определенных условиях.