Водитель из Осиповичей проиграл за ночь в казино более $ 2 тысяч

Сотрудник одного из частных предприятий Осиповичей присвоил и проиграл за ночь в казино более Вr4,6 тыс.

Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк.

Работая водителем, мужчина развозил реализованный с помощью интернета товар заказчикам. За день набралась приличная сумма - более Вr9 тыс.

Но вместо того чтобы сдать их в кассу, водитель поехал в Бобруйск и более половины вырученных денег проиграл в казино.

Руководство частного предприятия обратилось за помощью в правоохранительные органы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.211 (присвоение и растрата имущества лицом, которому оно вверено) УК РБ.

Ему грозит до 4 лет лишения свободы.