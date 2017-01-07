Лукашенко выступил с воинственной речью в храме

Александр Лукашенко 7 января зажег рождественскую свечу в Свято-Духовом кафедральном соборе. Но выступление его было не праздничным.

Главу государства встретил Митрополит Минский и Заславский Павел. В соборе также присутствовали прихожане, представители православных братств и сестричеств, учащиеся воскресной школы, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Несмотря на праздник, речь главы Беларуси была весьма воинственна:

– Вы должны понимать главную формулу наших действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Это лежит в основе. Если кто-то этого не понимает, тогда нам непросто будет с ними не то что строить отношения, но и разговаривать. Мы никому не можем отдать эту землю и это государство. Оно нам досталось в непростой исторической действительности. Прямо скажем, в борьбе и в войнах.