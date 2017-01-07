«Что вы там в Кремле курите?». Топ-5 фейков прошлого года

Минувший год был богат на фейковые новости, которые становились частью не только общественной жизни, но и политики, и даже международных отношений.

Сегодня можно вспомнить о пяти крупнейших, тем более что большинство из них так и не были опровергнуты их создателями.

1. Девочка Лиза

11 января прошлого года в Берлине 13-летняя девочка Лиза из семьи российских немцев не пришла домой. Не пришла она и в школу. Просто исчезла на день. А когда вернулась домой, рассказала родителям – так заявила мать, – что ее похитили и изнасиловали трое мужчин "арабской" внешности. Информация об этом стала бурно расходиться по социальным сетям – особенно в русскоязычном сообществе Берлина и в антииммигрантских группах. Может быть, она бы там и осталась, тем более что реальные обстоятельства отсутствия девочки выяснились довольно скоро, но в дело вмешался российский "Первый канал", корреспондент которого Иван Благой утверждал, что девочку изнасиловали "выходцы из арабских стран", и требовал от полиции не утаивать данные. Репортаж прошел в эфир 16 января.

Несмотря на то что информация, содержащаяся в репортаже "Первого канала", уже давно опровергнута, он остается на официальной странице телеканала в YouTube без изменений и пояснений.

То же самое относится и к российскому агентству "Спутник", которое 17 января опубликовало гневную статью с заголовком "Полиция бездействует".

И к "Вестям", которые в тот же день утверждали:

Деятельность российской пропагандистской машины привела к демонстрациям русскоязычного населения Берлина, на которые выходили от 300 до 800 человек. Дезинформацией активно воспользовались правые радикалы. В общей сложности по стране на улицы с протестами вышли от 10 до 11 тысяч человек. Дошло и до международного скандала, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил берлинские власти в том, что "в случае с нашей девочкой Лизой" они скрывают правду по политическим мотивам.

Следствие установило, что 11 января прошлого года девочку Лизу никто не похищал и не насиловал. Она сама на сутки скрылась от родителей.

2. "Что вы там в Кремле курите?"

12 ноября российские средства информации распространили новость о том, что пророссийский глава Крыма Сергей Аксенов попросил российского президента помочь с газом "замерзающему" украинскому городу Геническу. Репортаж об этом показали на "России-24".

Информация стала немедленно распространяться новостными агентствами. Владимир Путин заявил, что надо помочь, но надо и "наладить финансовую дисциплину в отношениях с соседями".

Аналогичная "история" случилась с Геническом и в январе прошлого года, когда российские телеканалы распространили информацию о том, что мэр города позвонил Владимиру Путину с просьбой о помощи и Путин не отказал. Столь пристальное внимание к проблеме обогрева одного украинского города вынудило главу района Александра Воробьева записать видеообращение к российскому президенту. Оно начиналось со слов: "Товарищ Путин, что вы там все в Кремле курите?"

Сообщения о звонке Путину опроверг и мэр города Александр Тулупов. По информации портала StopFake, за обращением якобы "замерзающих граждан Геническа" к Аксенову, которое тот передал Путину, стоят два человека – житель Симферополя Геннадий Сивак и некто Эдуард Коваленко, деятельностью которого заинтересовались украинские правоохранительные органы.

По утверждению местных представителей власти, Геническ не только не нуждается в газе, но и вынужден сжигать излишки, потому что газохранилище, куда раньше отправляли излишки газа, находится на территории под контролем России.

3. Хиллари Клинтон "готовит цветную революцию"

11 ноября российский интернет взбудоражила новость о том, что в США демонстрантов, выступающих против избранного президента Дональда Трампа, "свозят на автобусах" и платят им до 1500 долларов в неделю. Новость активно поддержало российское телевидение. "Вести" до сих пор держат эту информацию на своей странице.

Блоговые сайты пошли дальше. Яндекс выдает целую подборку ссылок с одинаковым заголовком: "Клинтон готовит цветную революцию в США". Информация об автобусах основана на твите жителя Остина (штат Техас) Эрика Такера, который разошелся по социальным сетям.

Сам Эрик Такер позднее написал статью, в которой признавался, что его ошеломило поведение подписчиков "Твиттера". Его невольный фейк, его твит, в котором он ошибочно принял автобусы, предназначенные для конференции, за организованный протест против Трампа, получил 15 тысяч ретвитов за 36 часов. А твит, в котором он исправил свою ошибку, до сих пор получил только 33 отметки "нравится" и 29 ретвитов.

4. Хиллари бьет мужа

Информация "Комсомольской правды" основана на интервью, которое дал телеканалу "Звезда" бывший охранник Белого дома Гэри Бирн. В интервью он утверждал, что Билла Клинтона приходилось защищать от супруги, что однажды он даже видел синяк под глазом тогда еще президента Билла Клинтона. Все это Гэри Бирн изложил также в своей книге "Кризис характера", опубликованной летом прошлого года, в разгар президентской кампании в США.

К тому времени, как "Звезда", "Комсомольская правда" и многие интернет-ресурсы распространили эту информацию, в США она была уже 5 месяцев как опровергнута. С резким осуждением Бирна выступила Ассоциация бывших агентов секретных служб.

Было замечено, что в рассказах Бирна есть противоречие. Он утверждает, что стоял у двери в Овальный кабинет, прижимая оружие к форме, и после него, за дверью, в кабинете был только президент США. Известно, что охраны в форме у двери в Овальный кабинет нет. Охрана в форме в Белом доме – это люди более низкого звания. Но как часть весьма некрасивой президентской гонки его "откровения" получили распространение.

5. Гаагский трибунал оправдал Милошевича

В разгар летней неспешной новостной жизни британский ученый муж в колонке "Мнение" российской медиакомпании RT сделал сенсационное заявление. Он написал, что бывший лидер Югославии, под руководством которого страна развязала конфликты 90-х годов на Балканах, оправдан специальным трибуналом ООН в Гааге, занимающимся преступлениями военного времени.

Слободана Милошевича, умершего в камере этого самого трибунала десятилетие назад, обвиняли в том, что именно он был вдохновителем этих войн, повлекших массовые военные преступления и преступления против человечности. Рассуждая о другом вердикте Международного уголовного суда по бывшей Югославии, эксперт RT Нил Кларк заявляет, что суд втихаря освободил Милошевича от всех обвинений.

RT подхватила эту "новость" и развила настолько, что на сайте до сих пор присутствует призыв "посадить на скамью подсудимых" мировых лидеров за то, что мировое сообщество сотворило с Милошевичем.

Следом за прессой к делу подключилась Государственная дума России, где некоторые депутаты даже обратились к Генеральной Ассамблее ООН с требованием немедленно закрыть Международный трибунал по бывшей Югославии.

На самом деле смерть Слободана Милошевича в тюрьме означает, что его дело закрыто. И трагедия для многих состоит как раз в том, что Милошевича уже никогда не признают ни виновным, ни невиновным. "Судебная процедура против Слободана Милошевича прекращена. Обвиняемый умер в заключении 11 марта 2006 года", – написано на странице его дела на сайте Международного трибунала в Гааге.

Бонус

Дружба козла Тимура и тигра Амура в Приморском сафари-парке тоже оказалась фальшивкой.

И такого знака Зодиака, как Змееносец, нет.

NASA опровергло эти сообщения, заявив, что "занимается астрономией, а не астрологией".