Карта: где в Беларуси холоднее всего

На сайте Гидрометцентра ежедневно публикуется карта температуры, зафиксированной в 6 утра.

На 8 января в Беларуси из-за сильных морозов объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Температура воздуха ночью составит 22-27 градусов ниже нуля, в отдельных районах ожидается минус 28-32, по юго-востоку - 18-21 градус мороза, днем будет 12-19 градусов ниже нуля, по северу - минус 20-24.