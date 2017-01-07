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Общество
07.01.2017
Радыё Свабода
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Відэафакт: больш за 100 лебедзяў і качак мёрзнуць пад Менскам
Больш за 100 лебедзяў і качак засталіся на зімоўку ў Менску. Пры экстрэмальнай тэмпэратуры замярзае большая частка вадаёму.
Калі птушак не карміць кожны дзень, яны загінуць.
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