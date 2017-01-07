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07.01.2017
«Меня потрясло, что на отпевание ансамбля Александрова пришло порядка 50 человек»

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов недоумевает.

«Меня, конечно, потрясла вот эта история, что на отпевание в Елоховке ансамбля Александрова пришло порядка 50-ти человек. Вот крики, шум, гам, там, травля Бабченко, там, Божены – недостаточно скорби, а прийти проститься, а цветы положить? Честно говоря, меня удивило то, что об этом как-то не очень было известно. Но вот это показывает огромное лицемерие значительного количества людей», – заявил он в эфире своего радио.

Виктор Шендерович: «Давайте попробуем разжать кулаки, а напрячь, наоборот, мозги»

 
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