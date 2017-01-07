Стрельба в аэропорту Флориды: 5 погибших

В международном аэропорту Форт-Лодердейл-Холливуд во Флориде произошла стрельба. По данным местных властей, пять человек убиты, восемь получили ранения.

По сведениям ABC News, девять человек ранены. Один человек задержан сотрудниками правоохранительных органов. Предполагается, что задержанный - это стрелок, у которого не было сообщников.

Стрельба произошла во втором терминале аэропорта, в зоне, где пассажиры получают багаж. По словам корреспондент ABC News, багажный отсек не был под охраной службы безопасности аэропорта в момент стрельбы.

ТАСС со ссылкой на телеканал CNN передает, что мужчина, открывший стрельбу в аэропорту, прибыл из штата Аляска на самолете и провез оружие в багаже.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина указал в документах, что везет с собой огнестрельное оружие. Подозреваемый достал его после получения багажа в аэропорту Флориды и открыл огонь.

Устроивший стрельбу мужчина служил в Ираке и страдает психическим расстройством, сообщают американские СМИ.

Как передает The Daily Beast, мужчина и раньше имел проблемы с законом. В январе 2016 года он предстал перед судом за нападение и порчу имущества. По данным полиции, инцидент был связан с семейным насилием. Судебные документы также указывают, что в феврале 2015 года он был выселен за неуплату из арендуемого жилья.

ФБР допрашивает подозреваемого и устанавливает мотивы его поступка.