Деньги на оборону: не пора ли белорусам собирать пожертвования для армии?

Насколько далеко официальный Минск сможет дистанцироваться от Москвы.

Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько предлагает забрать часть финансирования у КГБ и МВД, и передать армии. По его мнению, это поможет укрепить безопасность Беларуси.

Политик назвал три условия, которые, по его мнению, помогут укрепить безопасность страны: придать Будапештскому меморандуму обязывающий характер, реализовать на практике нормы о нейтралитете и увеличить ассигнования на поддержку армии.

Последнее он предложил сделать за счет уменьшения расходов на другие силовые структуры.

Помогут ли эти меры укрепить безопасность Беларуси, анализируют эксперты Завтра твоей страны.

Руководитель проекта Кошт урада, экономист Владимир Ковалкин отмечает, что Минобороны является крупнейшим получателем бюджетных средств.

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