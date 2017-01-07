Отдых на Родине. Консультация непрофессионала

Никогда бы не осмелился утверждать, что разбираюсь в курортах. Тем более, писать об отдыхе от своего имени, будто объехал их все, везде побывал и имею возможность сравнивать – не имею права.

Что хорошо для меня – другому каторга. Отдых – настолько индивидуальная тема, можно даже сказать – интимная, что всякие обобщения и объективность просто невозможны.

И что прикажете делать, когда, с одной стороны – тема уникальна и востребована, а с другой – нечестно петь дифирамбы тому, чего нет, или ругать все подряд.

Так случилось, что вот уже более десяти лет у меня есть возможность хоть несколько дней в году проводить в самом благословенном уголке страны, где мне было суждено родиться. Место это расположено почти на самой границе с Евросоюзом – пара десятков километров до Литвы и чуть больше до Латвии.

Здесь нет и никогда не было железнодорожного сообщения ни с какой другой точкой на земном шаре! А когда-то, совсем недавно, в его центральном населенном пункте было всего три с половиной улицы…

И место это – Браслав. На географических картах 9-12 веков здесь обозначена деревянная крепость, со всех сторон сплошь окруженная одним бескрайним озером, и только по воде, на лодках, можно было к ней подобраться.

В середине 80-х годов прошлого века мне довелось провести в Браславе три солнечных сентябрьских дня. Вместе со своими коллегами по фольклорной экспедиции мы каждое утро отправлялись на встречу с бабульками, живущими в окрестных деревушках, и записывали информацию о традиционной культуре этого древнего славянского региона. Информация действительно была уникальной и бесценной.

Но, как это всегда случается с чем-то бесценным, дневники этой и всех остальных экспедиций фольклорной лаборатории минского института культуры безвозвратно исчезли: канули в небытие в вузовских кабинетах. И спросить об этом сегодня уже не с кого, потому что кто-то из тогдашних ответственных лиц сегодня числится в министрах культуры, а кто-то просто исчез вместе с фольклорными записями…А много ли спросишь с министра?

Рассказывают, что дневники экспедиций (почти 10 лет кропотливой работы и тысячи опрошенных информаторов, родившихся задолго до начала двадцатого столетия) несколько лет стопками валялись по туалетам института культуры…

Но, как бы то ни было, тогда мне было трудно даже просто представить себе, что пройдет время, и я уже буду записывать не истории бабулек о местных обычаях и обрядах, а свои собственные впечатления от того, что каким-то невероятным чудом уцелело в борьбе с неминуемым наступлением урбанистических стандартов и бюрократии – неизбежными спутниками цивилизации.

Для большинства любителей виртуального мира, Браслав сегодня абсолютно старомоден и провинциален. Но именно это и делает его таким уютным, домашним и, можно даже сказать, ностальгическим…

Добавлю, что если имеешь намерение провести свою жизнь в гармонии с собой и миром, то Браслав – и есть то самое заветное место, где это желание уже больше не подвергнется сомнению.

Здесь вместе с девственно свежим воздухом в душу потоками вливаются и отражения закатов в бесконечных озерных гладях, и невероятные по красоте драматические сцены дождевых облаков… И как ребенок каждый раз радуешься встрече с цаплей, вдруг неожиданно появившейся из тростниковых зарослей. И не можешь налюбоваться обветренными и омытыми дождями деревянными мостками, ведущими от береговой линии к озерной глубине. И поражаешься глазам местных жителей, полным лучиков цвета солнца, неба, водной синевы и лесной зелени – всего вместе…

В памяти старожилов этих мест еще хранятся воспоминания, как сюда приезжали на отдых в основном «дачники из Питера». Почему «дачники»? Потому что курортом эти места никогда не считали. Не стоит этого делать и сейчас.

Понятие «курорт» – это из «другой оперы», когда загорающим в шезлонгах на берегу бассейнов подают коктейли с мудреными названиями, а по набережным и городским площадям ежевечерне дефилируют модницы в изысканных туалетах, и где к пятизвездочным отелям тянется бесконечная вереница такси с парикмахерами и визажистами к услугам VIPклиентов…О таких местах снято немыслимое количество детективных фильмов, и написан не один литературный шедевр.

Но это все не про отдых в Браславе. Это не про Браслав. И, слава богу, что есть на земле место, как то, где я пишу эти строки.

Кстати, в Браславе тоже случаются летние романы. Правда, проходят они не слишком бурно и выглядят не очень гламурно, что и понятно, потому что приезжают сюда не за романтическими приключениями, а за самыми изысканными наслаждениями, которые только можно получить от близости с живой природой.

Подобное притягивает подобное, и местные летние романы часто не заканчиваются с окончанием сезона, а просто плавно переходят в совместную счастливую супружескую жизнь.

Сейчас, когда очередной день уже приблизился к своему завершению, и на озерной глади, что видна из окна моей комнаты, засверкали ночные звезды, хочется как можно быстрее захлопнуть крышку ноутбука и выйти на притихшую улицу засыпающего городка, чтобы без всякого стеснения вдоволь налюбоваться незатейливыми деревянными и кирпичными домишками, окруженными фруктовыми садами.

В Браславе я в любой момент могу, практически просто обернувшись, увидеть озерный простор, бесконечно тянущийся к горизонту.

На поверхности воды постоянно, один за другим, меняются акварельные сюжеты и писанные маслом живописные картины, наблюдать за которыми можно без всякой скуки. Днём в озерах отражается небо, с плывущими по нему облаками – небо вверху, и такое же небо внизу, а по ночам – звезды, среди которых по дрожащей лунной дорожке небесная спутница совершает ритуальные обходы своих земных владений.

А то, вдруг, когда налетит ветер, вода сразу становится серебряного цвета, как чешуя у рыбешек, и лишь белые барашки не высоких, но смертельно опасных волн предупреждают смельчаков о том, что с озером шутить не стоит…

Восторженный литературный стиль здесь более чем уместен.

Не так давно, чуть более ста лет назад, все озера, что сегодня входят в состав Браславского заповедника, были одним сплошным водным разливом, соединяющим между собой две мощнейших реки – Неман с одной стороны и Западную Двину с другой. Потом, где-то недалеко построили электростанцию – сейчас про нее уже забыли, но плотина все еще стоит. Из-за этого озера сильно обмелели, вода отошла от своих берегов более чем на 250 метров, и теперь почти на середину самого большого из них – Дрывяты на окраине Браслава - можно дойти по дну. Или почти что так.

Несколько озер все еще остаются соединенными между собой то ли речушкой, то ли протокой, чудом оставшейся от былого величия. Можно даже попытаться совершить экскурсию на лодке и увидеть несколько старинных костелов и церквушек в окрестностях Браслава. Кстати, великолепные образцы архитектуры и внутреннего убранства старинных культовых зданий – далеко не местного значения.

А еще, в этих краях не так часто, но все же можно встретить многоэтажные каменные строения гостиниц, турбаз и домов отдыха. Но, тут они выглядят несколько странно – случайно и неуместно...

И Замковая гора, хоть на самом деле это и не самая высокая точка в округе, но видна она практически из любой точки города. Поднявшись на ее вершину можно смотреть далеко-далеко вокруг, но практически везде, в какую сторону ни глянешь, везде только озера и озера в обрамлении лесных берегов.

В этих краях удивительно красивые леса! И разнотравье! И разноцветье! И постоянный запах земляничных полян и лугов. Именно земляничных. И в таком количестве, как здесь, я больше не видел земляники нигде и никогда. Земляничный запах в жаркие полдни просто стелется над землей.

В Браслав не приезжают хвастаться нарядами, и женщинам не принято появляться на людях с макияжем и прической. Здесь все ходят в шлепках. Здесь почти все носят шорты и майки. А по вечерам из садов доносится запах еды, готовящейся на открытом огне, и не потому, что в домах нет газовых или электрических плит, а потому что ужинать с дымком ароматнее, вкуснее.

У многих местных жителей есть собственные баньки – чистенькие, аккуратненькие, откуда под вечер даже в самые знойные дни доносятся звуки «работающих» березовых и дубовых веников, и откуда можно, как есть – в чем мать родила – выскочить и, пробежав с десяток метров, со всего размаха броситься в прохладную озерную воду.

Озера здесь повсюду. А вокруг озер – леса. И родники. Холодные – аж зубы ломит. Поэтому можно отдыхать не только в домах, но и в палатках. Не дикарем, нет, потому что когда тебе нужно, то и дрова подвезут, и лавка продуктовая подъедет… И на велосипеде не так далеко до ближайшей деревеньки или хутора.

Рыбачат здесь практически все подряд, даже те, кому это в принципе не нужно – не голод ведь. Нужна причина, чтобы посидеть с удочкой и просто помолчать… Часто именно в молчании и происходит соитие души со своей пра-пра-пра-основой…

Природа – она или есть, или ее нет. Поэтому и не хочется, чтобы какому-нибудь предпринимателю от туризма вдруг пришло в голову, что на этом месте можно не мало заработать, изменив его естество. Но, природу невозможно подчинить – она не человек.

Природа, если это противоречит ее сущности, просто перестает быть собой. А заменить ее чем-то иным, искусственным, не удалось еще никому, сколько бы ни пытались. И бессмысленно притворяться и строить из себя ее хозяина.

Можно срубить на улицах городов деревья, как это уже происходило и постоянно продолжает происходить, под предлогом, что сложно убирать осенью опавшие листья. Можно снести старенькие, но все еще живые домики, которые почему-то никак не хотят быть похожими на своих типовых безликих современных городских родственников. Наверное, все это можно сделать, но нужно ли!?

В каждом стареньком браславском домике все еще чувствуется незримое присутствие тех, кто их когда-то построил и жил в них. И это не привидения – это дух города, душа этой земли, это её суть, смысл и сила.

Тем, кого такой взгляд на отдых не устраивает, можно предложить съездить отдохнуть в Болгарию или Турцию, в Египет или Таиланд... Или, в крайнем случае, хоть бы и на Нарочь, или на то, что от нее осталось… Хочется урбанистического отдыха – пожалуйста, выбор большой.

А Браслав – один такой на земле. И это так не только в той стране, где мне довелось родиться и жить.

Когда путешествуешь по миру, то чаще всего любуешься остатками живой природы лишь на рекламных буклетах, а когда сталкиваешься с прекрасными некогда местами лицом к лицу, то тут-то и понимаешь, насколько в картинках все преувеличено. Это не выдумка и не ностальгия по прошлому.

И еще, во всех путешествиях по миру человека сопровождает мусор его же собственного человеческого производства! Мусор стал вездесущ, он владеет миром, Вселенной, в которой нам все еще предстоит как-то жить дальше. Мусор заполнил собой все доступное человеку пространство, он – признак цивилизации.

Можно очень даже искренне и громко сетовать на тех, кто его производит, но это, по-моему, ничего не изменит. Мне рассказывали, что в Браславе жители после окончания очередного летнего сезона, а он недолгий – всего-то и есть 2,5-3 месяца – так вот, браславчане сами, без чьих-то указаний, отправляются на уборку мусора, оставленного живущими одним днем отдыхающими.

Жить одним днем удобно, и есть даже настоящие теории на эту тему, мол – живите без забот о завтрашнем дне, пусть он сам позаботится о себе… Но есть и реальная жизненная мудрость, которая настаивает на том, что жить стоит так, чтобы после тебя не нужно было перестраивать мир заново.

А что именно я обо всем этом думаю? Я думаю, что каждому человеку хочется, чтобы на земле было хотя бы одно место, в котором все и всегда остается именно так, как он оставил.

Я имею в виду именно Браслав.

Саша Варламов: «Врали все и всем подряд – уговаривали, уламывали, насиловали сами себя»