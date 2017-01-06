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Общество
06.01.2017
Салiдарнасць
Чехословацкой «Хартии-77» исполнилось 40 лет

В 1997 году в Беларуси была провозглашена гражданская инициатива «Хартия’97».

6 января исполняется 40 лет со дня публикации «Заявления «Хартии-77» — программного документа чехословацкого правозащитного и диссидентского движения, сообщает «Настоящее время».

В документе содержался призыв к коммунистическим властям Чехословакии соблюдать права человека, включая политические права и свободы, гарантированные Хельсинкскими соглашениями. Среди авторов и поставивших подписи под заявлением были драматург Вацлав Гавел, писатели Павел Когоут и Людвик Вацулик, и другие бывшие видные деятели «Пражской весны».

Власти отреагировали на публикацию «Хартии-77» кампанией травли против подписавших заявление и политическими репрессиями.

10 ноября 1997 года в Беларуси была оглашена декларация «Хартия’97», получившая название по аналогии с чехословацкой инициативой.

Вскоре декларация переросла в новую гражданскую инициативу, ставшую основой для создания одноименного сайта.

В тексте «Хартии’97» озвучивались проблемы русификации, которую автор декларации философ Владимир Мацкевич связывал непосредственно с Александром Лукашенко. Также руководителю страны вменялось разрушение национальной культуры и нарушение Конституции страны.

В оргкомитет инициативы в разное время входили Андрей Санников, Александр Милинкевич, Владимир Мацкевич, Виктор Ивашкевич, Людмила Грязнова, Петр Марцев, Юрий Хащеватский и другие. Первыми под текстом Хартии’97 подписались 104 известных политиков, общественный и культурных деятелей, журналистов. Позже, как утверждают инициаторы белорусской «Хартии», документ подписали более 100 000 граждан Беларуси.

 
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