В ночь на 7 января местами ожидаются морозы до -32°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

7 января ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный, слабый до умеренного, в юго-восточных районах порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью -21..-27°С, в отдельных районах -28..-32°С; максимальная днем -14..-20°С, по северо-востоку -21..-24°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

8 январяпреимущественно без осадков, лишь по юго-востоку Беларуси пройдет кратковременный снег. Температура воздуха минимальная ночью -20..-27°С, по северу при прояснениях -28..-32°С, по юго-востоку -17..-19°С; максимальная днем -10..-17°С, по северо-востоку до -20°С.

9 января в отдельных районах, преимущественно по юго-востоку страны, ожидается кратковременный снег. Температура воздуха минимальная ночью -13..-20°С, при прояснениях -21..-26°С; максимальная днем -5..-12°С, по востоку до -15°С.