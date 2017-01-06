Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Чехословацкой «Хартии-77» исполнилось 40 лет
В ночь на 7 января местами ожидаются морозы до -32°С
Россия начнет сокращение группировки в Сирии с отвода авианосца «Адмирал Кузнецов»
«Может по $ 500 сначала, а потом спутники?»
Польша пообещала «компромиссную формулу» для «Белсата»
«Опасаемся, чтобы в 2017 году хотя бы не стало хуже»
Шуневич снабдил амуницией юных бойцов «русского мира»
Российский рубль побил новый рекорд
Московские полицейские забрали годовалую дочь у гражданки Узбекистана
Прогноз погоды в Минске в одной фотографии
Новая купюра с оборванным краем — это что?
«Если появились проблемы с кожей, значит, что-то не так со здоровьем»
Пекар пераехаў у Вільню: «У Беларусі цябе заганяюць у кут»
Несут ли угрозу стране белорусы, воюющие на Донбассе?
Прокурор потребовала приговорить инвестора «Мотовело» к длительному заключению
Ливанец тайно вывез в ЕС ребенка от жены-белоруски
В Бобруйске автомобиль ГАИ столкнулся с «Ситроеном»
«Беларусь 7 января будет чемпионом мира!»
Солигорчан после новогодней ночи лечили рассолом в супермаркете
Коля Лукашенко угостил пенсионеров молоком с подворья папы-президента
Шокирующее ДТП: под Ушачами ковш бульдозера разрезал маршрутку пополам
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Белорусские власти сделали ошибку почти в $ 7 млрд»
«Стыдобище… Трудолюбивая страна по доходам скатывается к африканским»
«Папицот наобещал, теперь можно и в хоккей спокойно играть — других же проблем нет»
«Потерять Беларусь как союзника – это психологический шок для российской элиты»
Как выбрать вино в супермаркете
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Очень простой способ повысить доверие к милиции
Кому нужна эта свобода?
Власти залезут в карман к белорусам: «Люди и это проглотят»
Родить для Лукашенко. История в трех эпизодах
«Удивительно, какой у нас народ!». 10 цитат Богданкевича, которому исполнилось 80 лет
25 лет Независимости: важнейшие события, изменившие Беларусь
Лучшие фотожабы 2016 года
«Салідарнасць». Лучшее за 2016 год
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Искушение Анжелики из Любани
13 эффектных пейзажей, которые преобразила зима
Красота заброшенных замков и дворцов
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Социальное государство в двух фотографиях
Как выглядит любовница за полмиллиарда долларов
Полуголые бестии бразильского карнавала
«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой
В мире
06.01.2017
Салiдарнасць
Россия начнет сокращение группировки в Сирии с отвода авианосца «Адмирал Кузнецов»

Путин согласился с предложением минобороны РФ сократить военное присутствие России в Сирии 29 декабря.

Минобороны России приступило к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии в соответствии с решением президента Владимира Путина, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Первой зону конфликта покинут корабли авианосной группы Северного флота во главе с единственным российским авианосцем «Адмирал Кузнецов», сообщает Русская служба ВВС.

Российский авианосец получил скандальную известность во время следования к берега Сирии, когда мировые СМИ напечатали снимки корабля, оставляющего за собой шлейф черного дыма. Позже произошли два инцидента при посадке самолетов: МиГ-29К и Су-33 поочередно упали в море, порвал трос аэрофинишера при посадке.

Внештатные ситуации на борту авианосца вызвали шквал карикатур и фотожаб в соцсетях. Интернет-шутники оперативно отреагировали и на новость об уходе «Адмирала Кузнецова» из Сирии. В соцсетях появились первые шутки о том, что авианосец пойдет налегке, потеряв два самолета. 

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
«Он сделал одну большую ошибку»
Как школьника довели в Барановичах до самоубийства
Накануне Рождества послушница убила матушку Василиссу в монастыре под Борисовом
«В Украине президент уже газовал бы 200 км/ч до самолета за такие законы»
«Может, ваш сын поприсутствует на хоккейном турнире президента?»
«Стыдобище… Трудолюбивая страна по доходам скатывается к африканским»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY