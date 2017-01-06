Россия начнет сокращение группировки в Сирии с отвода авианосца «Адмирал Кузнецов»

Путин согласился с предложением минобороны РФ сократить военное присутствие России в Сирии 29 декабря.

Минобороны России приступило к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии в соответствии с решением президента Владимира Путина, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Первой зону конфликта покинут корабли авианосной группы Северного флота во главе с единственным российским авианосцем «Адмирал Кузнецов», сообщает Русская служба ВВС.

Российский авианосец получил скандальную известность во время следования к берега Сирии, когда мировые СМИ напечатали снимки корабля, оставляющего за собой шлейф черного дыма. Позже произошли два инцидента при посадке самолетов: МиГ-29К и Су-33 поочередно упали в море, порвал трос аэрофинишера при посадке.

Внештатные ситуации на борту авианосца вызвали шквал карикатур и фотожаб в соцсетях. Интернет-шутники оперативно отреагировали и на новость об уходе «Адмирала Кузнецова» из Сирии. В соцсетях появились первые шутки о том, что авианосец пойдет налегке, потеряв два самолета.