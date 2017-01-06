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«На улице так холодно, что аж зарплаты меньше стали»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию финальную подборку фотожаб 2016 года.
«Такое ощущение, что Лукашенко в детстве недоиграл»
Представители нескольких предприятий высказались против белорусского языка на упаковках товаров. Байнет отреагировал
Новое месторождение нефти открыли в Беларуси
Синоптики и МЧС предупредили белорусов о надвигающемся циклоне Аксель
В Якутии слепили гигантского петуха из навоза
Американские спецслужбы считают, что за хакерскими атаками на США стоит Россия. Карикатурист Сергей Елкин о реакции на это Дональда Трампа для dw.com
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