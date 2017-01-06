«На улице так холодно, что аж зарплаты меньше стали»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию финальную подборку фотожаб 2016 года.

«Такое ощущение, что Лукашенко в детстве недоиграл»

Представители нескольких предприятий высказались против белорусского языка на упаковках товаров. Байнет отреагировал

Новое месторождение нефти открыли в Беларуси

Синоптики и МЧС предупредили белорусов о надвигающемся циклоне Аксель

В Якутии слепили гигантского петуха из навоза

Американские спецслужбы считают, что за хакерскими атаками на США стоит Россия. Карикатурист Сергей Елкин о реакции на это Дональда Трампа для dw.com

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