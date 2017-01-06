Как Домрачева провела первую гонку после родов

6 января на этапе Кубка мира в Оберхофе Дарья Домрачева после полуторагодичного перерыва, вызванного мононуклеозом и родами, вернулась в биатлон.

По тому, как вела себя белоруска на стрельбище, было ясно, что рвать жилы с места в карьер она не намерена. По сути, Домрачева пока тренируется в условиях, приближенных к боевым.

По скорости на дистанции Дарья оказалась 15-й. Но, поскольку на каждом из огневых рубежей Домрачева допустила по промаху, то в итоговом протоколе разместилась существенно ниже, уступив даже партнерше по команде Ирине Кривко.

1. Г.Коукалова (Чехия) 22.28,5 (0-0)

2. К.Мякяряйнен (Финляндия) +21,3 (0-2)

3. М.Дорен Абер (Франция) +24,0 (0-1)

…22. И.Кривко (Беларусь) + 1.32,7 (0-1)

…37. Д.Домрачева (Беларусь) +2.02,8 (1-1)

...51. Д.Юркевич +2.39,2 (0-2)

...76. Н.Писарева (Беларусь) +3.57,4 (2-3)

Продолжение следует уже 7 января. В субботу в 16.40 по белорусскому времени запланирована гонка преследования.