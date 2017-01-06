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Общество
06.01.2017
Павел Рос
«Такое ощущение, что Лукашенко в детстве недоиграл»

Политический обозреватель Александр Класковский объяснил, почему главе государства стоит привлекать поменьше внимания к своим хоккейным подвигам.

В ходе проходящего в Минске традиционного Рождественского турнира Александр Лукашенко вновь стал лучшим бомбардиром. В матче против сборной Балкан глава государства умудрился забросить четыре шайбы и привести свою команду к победе.

На фоне экономических трудностей, которые переживает страна, хоккейные победы белорусского лидера выглядят уже не столь убедительно, как в прошлые годы, а часто и вовсе вызывают резкую критику.

Почему белорусские власти продолжают проводить дорогостоящие хоккейные турниры, «Салiдарнасць» поинтересовалась у политического обозревателя Александра Класковского.

– Когда Александр Лукашенко все это задумывал, он не только цели пиара преследовал, но и просто хотел вдоволь наиграться, – заметил он. – Такое ощущение, что он в детстве недоиграл – и я не первый об этом говорю. Он жил в деревне, в неполной семье, материальное положением было сложным – и купить хоккейную амуницию было недосягаемой мечтой.

Александр Класковский признался, что сам хорошо помнит, как в советские времена восхищался советской сборной.

– Мы по вечерам сидели у экранов черно-белых телевизоров и с замиранием сердца смотрели хоккей, – вспомнил он. – Хоккеисты тогда казались нам сказочными богатырями. Думаю, что именно оттуда идет это явно гипертрофированное увлечение хоккеем со стороны Лукашенко.

Говоря о том, как такая пиар-акция воздействует на массовое сознание белорусов, эксперт заметил, что не считает ее очень хорошей идеей:

– Стоило бы провести опрос и поинтересоваться у людей, как они относятся к игре президента в хоккей, в то время как страна в кризисе и доходы населения падают. Предполагаю, что результаты не обрадовали бы руководителя Беларуси. Да и на бытовом уровне приходится слышать раздраженные реплики людей по этому поводу. Дескать, все в завале, а официальный лидер, вместо того, чтобы вытягивать экономику, гоняет шайбу. Если в сытые годы белорусы, если не с восторгом, то хотя бы снисходительно могли смотреть на эту забаву, то сейчас, чем глубже кризис, тем более раздраженно реагирует на это массовое сознание.

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По мнению политического обозревателя в таких мероприятиях «есть момент фальши, имитации, что характерно для застойный режимов».

– Лично у меня ассоциация с брежневским временем, когда по мере старения лидера все более искусственными становились церемонии, его награждение золотыми звездами, выпуск книг, которые он сам не писал. Ради одного человека культивировалась фальшь на всю страну. Так и в ситуации с хоккеем: идет своеобразная игра в поддавки – видно, что это не столько спорт, сколько спектакль. Лукашенко рано или поздно придется повесить коньки на гвоздь. Чем дальше это будет продолжаться из года в год, тем больше это будет выглядеть искусственным и вызывающим иронию зрелищем, – подчеркнул Александр Класковский.

«Может, ваш сын поприсутствует на хоккейном турнире президента?»

 
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