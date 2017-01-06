Академия наук приступит в 2017 году к изготовлению Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли высокого разрешения — БКА-2.

Об этом сообщил руководитель аппарата НАН Беларуси академик Петр Витязь во время презентации Года науки в Беларуси, передает БЕЛТА.

Запуск ракеты со спутником на орбиту

Ранее сообщалось, что белорусский космический аппарат БКА-2 планируется запустить в космос в 2019 году. Аппарат БКА-1 запустили в космос в 2012 году.

На дискуссионной площадке talks.by планы Академии наук восприняли без воодушевления.

«БелКА-2 - это то, что сейчас нужно! Всё есть, вот только спутника второго не хватает». «Может по 500 сначала, а потом спутники?».

«За газ долг уже погасили?».

«Закончат как раз, когда Илон Маск уже корабль с людьми на Марс будет запускать))».