Польша пообещала «компромиссную формулу» для «Белсата»

Пресс-секретарь польского правительства рассказал о встрече премьер-министра Беаты Шидло с директором «Белсата» Агнешкой Ромашевской-Гузы.

«В течение ближайшего месяца не будет никаких изменений относительно телеканала «Белсат». За это время будет разработана новая компромиссная формула телевидения», – сообщил Рафал Бохенэк, передает belsat.eu.

Пресс-секретарь польского правительства также подчеркнул, что министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский «никогда не собирался ликвидировать этот канал».

«Госпожа премьер уверена, что при наличии доброй воли каждой из сторон удастся создать условия для работы телевидения, которые будут приемлемы для всех, принимая во внимание интересы зрителей «Белсата», – сказал Бохенэк.

МИД Польши планировало сократить бюджет «Белсата» с 17 до 5 миллионов злотых злотых, сообщила ранее директор «Белсата».

После встречи с главой польского правительства Агнешка Ромашевская-Гузы написала в соцсети, что «существованию «Белсата» ничего не угрожает».