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Общество
06.01.2017
Чиновники не смогли пояснить, за чей счет проводится «банкет» на «Чижовка-Арене»

Кто оплачивает организацию Рождественского турнира по хоккею, в котором играет Александр Лукашенко?

На днях председатель ОГП Анатолий Лебедько написал в Facebook:

«Судя по новостной ленте БТ, главное событие дня – это президентский хоккейный турнир и матч белорусов с арабами, в котором главный хоккеист страны сделал аж три передачи. Так и хочется спросить, а за чей счет банкет? Впрочем, ответ очевиден. За счет доярки из Докшицкого района, получившей на руки 62 рубля, за счет индивидуального предпринимателя, который продает в день одну единицу товара, за счет «тунеядца» получившего «письмо счастья», за счет врача скорой помощи, которому рекомендовано больше одного укала не тратить на пациента».

Газета «Народная воля» попыталась выяснить, за чей все-таки счет проводится Рождественский турнир.

Ответственный работник «Чижовки-Арена» на условиях анонимности сообщил: «Для проведения матчей турнира арена отходит под бесплатную аренду. По этой причине, если не ошибаюсь, издан даже соответствующий документ. Но есть некоторые наши издержки, которые делят между собой четыре организатора турнира».

Организаторами турнира выступают Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Минспорта и Мингорисполком. Среди основных спонсоров – «Беларусбанк» и «Беларуськалий». Также на форме сборной Беларуси расположен логотип компании velcom.

– Когда в Министерстве спорта и туризма услышали вопрос про то, сколько стоит президентский турнир, ответили загадочно: «В прошлые годы журналисты искали эти цифры – не нашли. Желаем успехов в этом году, – написал журналист Алесь Светланич.

Генеральный секретарь Федерации хоккея Ярослав Завгородний признался, что часть затрат легла на федерацию: «Мы обеспечиваем взаимодействие с командами, судейство и так далее. Частично затраты легли на наши плечи, но цифр нет».

Работник Президентского спортивного клуба Александр Кулеш заявил, что организация не владеет цифрами по затратам на организацию Рождественского турнира: «Что касается общих расходов на турнир, то такой вопрос мы даже не изучаем. Мы же общественная организация».

Ранее «Салідарнасці» стало известно, что для заполнения трибун на «Чижовка-Арене» учителя обзванивают школьников.

 
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