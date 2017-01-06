«Опасаемся, чтобы в 2017 году хотя бы не стало хуже»

Председатель Белорусского Независимого профсоюза Николай Зимин подвел итоги минувшего года и рассказал о надеждах на 2017-й.

– Можно однозначно говорить, что 2016 год был тяжелым. На предприятиях, где действуют организации БНП, зарплаты хоть и выплачивались вовремя, но не росли. А хотелось бы, чтобы зарплата соответствовала росту цен и тарифов.

Мы понимаем, что нанимателю трудно, ну нужно искать какие-то пути выхода из сложившейся ситуации. И мы могли бы помочь ему в этом, советами или действиями, но не видим заинтересованности.

У независимых профсоюзов болит голова о том, как исправить ситуацию.

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