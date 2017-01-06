Шуневич снабдил амуницией юных бойцов «русского мира»

Кроме униформы, глава МВД передал сторонникам «русского мира» в Щучине макеты боевых автоматов.

Игорь Шуневич передал комплекты формы военнослужащих внутренних войск и другую спецамуницию в качестве рождественского подарка православному военно-патриотическому клубу «Дружина» имени князя Александра Невского.

На их торжественном вручении присутствовали руководители района, пишет местная газета «Дзянніца».

Каждому малолетнему бойцу клуба, включая девочек, главой белорусского МВД также были дарованы макеты боевых автоматов.

Блогер zholik обратил внимание, что ранее сообщалось, что руководители и кураторы «Дружины» активно пропагандируют в Беларуси «русский мир» и регулярно организуют летние лагеря, где под патронажем православной церкви обучают школьников рукопашному бою и обращению с оружием.