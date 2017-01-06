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06.01.2017
Павел Рос
«Он сделал одну большую ошибку»

Виновен ли Александр Муравьев в приписываемых ему преступлениях на «Мотовело» и дадут ли ему 12 лет тюрьмы – в экспресс-комментарии «Салідарнасці» рассказал экономист Ярослав Романчук.

В суде к своему завершению приближается громкий процесс по делу «Мотовело», в котором 6 января последним словом продолжает выступать бывший владелец владелец предприятия – бизнесмен и руководитель австрийской компании ATEC Holding Александр Муравьев.

Накануне стало известно, что гособвинитель Кристина Асрян попросила признать Муравьева виновным в мошенничестве, хищении, уклонении от уплаты налогов, а также организации и пособничестве в совершении преступлений. Наказать бизнесмена она предложила 12 годами лишения свободы в колонии усиленного режима.

– Я внимательно слежу за этим делом, но я так и не понял размер ущерба, который нанес Муравьев белорусскому бюджету, – прокомментировал «Салідарнасці» ситуацию известный экономист Ярослав Романчук. – Он не создал угрозу для жизни людей, не вывез золотой запас страны, а просто вкладывал деньги в рамках своего представления о бизнесе.

По мнению эксперта, запрашиваемое гособвинителем наказание абсолютно не соответствует тем нарушениям, которые якобы совершил предприниматель.

– Да, возможно, его действия не соответствовали инвестиционному плану.  Но, судя по тому, что в Беларуси почти все инвестиционные планы, включая государственные, нарушаются – у нас можно 99% директоров госпредприятий посадить на 12 лет без права занимать руководящие должности.

Ярослав Романчук подчеркнул, что можно по-разному относиться к Муравьеву как к бизнесмену, но такого строгого наказания он не заслуживает:

– Это никак не уголовное преступление. Максимум, чем можно наказать Муравьева – это пропустить эти предприятия через процедуру банкротства, рассчитаться с кредиторами этими активами – вот и все. Он сделал только одну большую ошибку – начал работать с белорусскими властями и наступил на грабли, на которые наступали уже многие бизнесмены.

Если суд действительно накажет Муравьева, то можно будет ставить еще больший крест на стремлении властей привлечь новых инвесторов, считает экономист.

– Я думаю, что дадут какой-то срок – может, не двенадцать лет, а 4-5 лет «химии». Или же его могут поместить в тюрьму, а через год выпустят и скажут – иди поднимай колхоз и вложи туда 10 миллионов долларов. Как сарказм на этом фоне звучит новость, что власти создали группу по улучшению инвестиционного климата. Люди, либо крестик наденьте, либо трусы снимите. Вот с чем нужно определиться нашим властям, – заметил Ярослав Романчук.

 
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